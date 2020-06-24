Сводка из зоны ООС за 23 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Орехово и Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Павлополя противник применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного – автоматические станковые гранатометы.

С начала текущих суток зафиксированы 3 случая нарушения режима прекращения огня.

НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» открывали огонь из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям украинских военных на подступах к Широкино. Также под обстрелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиций на подступах к хутору Вольный (Золотое-4).

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 31 единица. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка и Минеральное; на горловском направлении – район поселка шахты им. Гагарина; на мариупольском направлении – окрестности села Саханка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.