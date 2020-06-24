Достаточно, чтобы вооружить две роты: В СБУ рассказали о количестве изъятого из незаконного оборота оружия

С начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы. Наибольший массив оружия и средств поражения был обнаружен в тайниках в районе проведения Операции Объединенных сил. В частности, в разное время тайники обнаруживали в Новоайдарском, Старобельском, Славянском районах.

«Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких тайников было найдено за пределами ООС, в частности в Волынской и Одесской областях. Например, в марте на блок-посту на автодороге "Лисичанск-Бахмут" задержали двух человек, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия на Киевщину», – отметили в пресс-центре.

Кроме того, с начала года СБУ прекратила существование четырех подпольных мастерских, изготовлявших боевое оружие. В частности, СБУ совместно с Нацполицией Украины в г. Киеве провела обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия для дальнейшего сбыта. В результате обыска обнаружены и изъяты 2 пистолета-пулемета «кустарного» производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха.

Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за рубежа. Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержано.

«На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Национальной полицией по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В общем изъятого арсенала достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих», – отметили в спецслужбе.