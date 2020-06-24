Месяцами живут в авто, ночуют в любых помещениях: Люди не могут пересечь линию разграничения

Большинству людей, имеющим разрешение на пересечение линии разграничения от командующего Операции Объединенных сил, в пропуске отказывали незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной украинским властям территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации» рассказал координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» («Право на захист») Владимир Олексенко.

По его словам, КПВВ перешли в режим ограниченного пропуска граждан 22 марта. «Декларативно пропуск осуществлялся по причинам гуманитарного характера – по отдельному решению командующего Операции Объединенных сил. Но ни одним нормативно-правовым актом таким причины не приводились, поэтому пропуск фактически приостановился. Таким образом, сотни людей по обе стороны линии соприкосновения остались без возможности вернуться к своим семьям, похоронить близких, пройти оперативное или запланированное лечение, досмотреть недееспособных родственников», – сообщил Владимир Олексенко.

«По нашим наблюдениям, проще всего было перевезти гроб с телом для захоронения. Также стоит отметить, что даже при наличии разрешения от командующего ООС большинству людей отказывали в пересечении на неподконтрольной территории», – рассказал координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту».

Владимир Олексенко отметил, что люди остались наедине со своими проблемами – в неизвестности, с ограниченным количеством денег, без соответствующей сезонной одежды. На протяжении нескольких месяцев они искали все возможные места для проживания. «Некоторые из них уже на протяжении месяцев живут в собственном авто, много кто решил остаться поблизости КПВВ и при первом же случае пересечь линию разграничения. В качестве мест для проживания использовались любые помещения, не предназначенные для этого, без соответствующих условий для проживания. Стоит отметить, что местная власть обычно не способствовала размещению таких людей. Нам известен лишь один случай, когда глава ВГА помог расселить часть людей с КПВВ», – рассказал он.

Ранее сообщалось, почему люди ночуют и умирают на КПВВ.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.