По Донецку проехали танки и квадроциклы: В «ДНР» провели парад (Фото)

В «ДНР» сегодня, 24 июня, в честь Дня Победы провели парад, который был перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В центре Донецка, по главной улице – улице Артема – прошли парадным строем, как уверяют в «республике», 2,5 тысячи человек, механизированная колонна включала 110 единиц военной техники. Участники парада были без масок.

Парад, с перебоями, но транслировался на местном телеканале. На кадрах видно, что посмотреть парадное шествие собралось немало зрителей – преимущественно без масок, и дистанцию они не соблюдали.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в «ДНР» показывали, как идут репетиции. В «ЛНР» также демонстрировали подготовку к параду Победы. Местные жители недоумевают, зачем шествие проводить в период карантина.

Также сообщалось, что в ВОЗ предупредили о вспышке коронавируса из-за военного парада в Москве.