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Семейный очаг: На Луганщине выявили еще 2 случая инфицирования COVID-19 (Карта)

24.06.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Луганской области выявлены 2 случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки в Луганской области выявлены еще 2 случая инфицирования у жителей г. Рубежное из круга контактных лиц (семейный очаг)», – отметили в центре.

Там добавили, что всего за период эпидемии специалистами обработаны 545 подозрительных случаев (за сутки 10).

По состоянию на 24 июня зарегистрированы 75 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, из них:

  • 54 человека выздоровели;
  • 22 человека находятся на лечении, из них 4 лечатся в стационарах, 17 – амбулаторно;
  • 0 летальных случаев.

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