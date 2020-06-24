Семейный очаг: На Луганщине выявили еще 2 случая инфицирования COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области выявлены 2 случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки в Луганской области выявлены еще 2 случая инфицирования у жителей г. Рубежное из круга контактных лиц (семейный очаг)», – отметили в центре.

Там добавили, что всего за период эпидемии специалистами обработаны 545 подозрительных случаев (за сутки 10).

По состоянию на 24 июня зарегистрированы 75 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, из них: