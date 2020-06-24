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ВСУ получили от США партию ракет для комплексов «Джавелин»

24.06.20 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для нужд Вооруженных сил Украины, в рамках пилотного проекта по программе правительства США, поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса «Джавелин». Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«16 июня 2020 года в Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно – ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долл. США», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса «Джавелин».

«Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах», – проинформировали в Минобороны.

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