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В ВСУ за сутки выявили 8 случаев COVID-19

24.06.20 10:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 8 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (Ровенский военный госпиталь – 1 военнослужащий, Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 6 человек (Киевская область – 3 военнослужащих, Одесская область – 1 военнослужащий, Ровенская область – 1 работник ВС Украины, Львовская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины и Днепропетровская область – 1 работник ВС Украины) . Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 145 человек. Всего за время пандемии выздоровели 284 человека, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 407 человек. У 74 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

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