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COVID-19: В «ДНР» за сутки умерли 3 человека

24.06.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки зафиксированы 3 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 23 июня, выявлены 25 случаев заболевания COVID-19. 2 случая новой коронавирусной инфекции выявлены у приезжих из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 8 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 60 и 70 лет и женщина в возрасте 60 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1054:

  • на лечении – 680 пациентов,
  • выписаны – 308 человек,
  • летальных случаев – 66.

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