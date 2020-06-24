COVID-19: В «ДНР» за сутки умерли 3 человека

В «ДНР» за сутки зафиксированы 3 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 23 июня, выявлены 25 случаев заболевания COVID-19. 2 случая новой коронавирусной инфекции выявлены у приезжих из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 8 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 60 и 70 лет и женщина в возрасте 60 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1054: