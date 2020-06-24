В Госпогранслужбе зафиксировано уже более 100 случаев COVID-19

В Государственной пограничной службе Украины зафиксировано более 100 случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтверждены 5 новых случаев инфицирования пограничников. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксирован 101 положительный тест на COVID-19», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться – 14 стационарно и 34 – амбулаторно. Зафиксирован один летальный случай.

Также под контролем медиков сейчас находятся более 230 пограничников, которые контактировали с больными.