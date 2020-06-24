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Минздрав работает над развертыванием второй волны больниц из-за COVID-19, – Степанов

24.06.20 11:44
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В связи с ростом количества людей, которые госпитализируются из-за COVID-19, в Министерстве здравоохранения Украины работают над развертыванием второй волны больниц. Об этом сегодня, 24 июня, во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я могу сказать, что мы уже тщательно работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. То есть мы уже понимаем, что по некоторым областям с таким отношением к нашим рекомендациям наших граждан, резкий рост количества людей, которые госпитализируются, которые попадают в больницы... Я хочу отметить, что в больницы попадают люди, больные коронавирусной инфекцией, которые имеют тяжелое течение болезни. То есть, это не бессимптомное течение болезни. В связи с этим, нам надо разворачивать вторую волну», – сказал глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19 – за сутки заболели 940 человек.

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