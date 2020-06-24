Такого мы никогда не фиксировали: Правозащитники рассказали о ситуации на линии разграничения

В нейтральной, так называемой буферной зоне, стали оставаться на ночь люди, желающие пересечь линию разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации» рассказал координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» («Право на захист») Владимир Олексенко.

По словам Олексенко, в период с 22 марта по 10 июня были организованы 6 коридоров по пропуску людей – на КПВВ «Станица Луганская». «Пропуск осуществлялся по спискам, которые формировались по непонятной и непрозрачной методике. Всего, по нашей информации, за этот период, с 22 марта по 10 июня, на КПВВ Станица Луганская были пропущены 138 человек – на неподконтрольную территорию и около 200 – на подконтрольную», – сообщил он.

«В это время на КПВВ в Донецкой области было пропущено значительно меньше людей. Это были практически единицы. То есть, это было не более 20 человек», – добавил правозащитник.

По его словам, начиная с 10 июня, согласно распоряжению командующего Операции Объединенных сил, в одностороннем порядке были открыты для пересечения КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». «В условиях недостаточной информации некоторые из тех, кто ожидал пересечения уже долгое время, потратили последние деньги, чтобы доехать до КПВВ. Порой добирались из разных уголков Украины. При этом представители де-факто "власти" в неподконтрольной части Луганской области начали пропуск лишь на подконтрольную украинским властям территорию, а в обратном направлении – только по своим спискам», – сообщил Владимир Олексенко.

В Донецкой области, по словам правозащитника, пункты пропуска вовсе не открылись. «Также мы стали фиксировать такое явление, как накопление людей в нейтральной, так называемой буферной зоне – люди, намереваясь пересечь линию разграничения, стали оставаться там на ночь. Такого мы никогда не фиксировали с начала работы КПВВ. Это несет открытую угрозу жизни и безопасности граждан», – сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту».

Также он рассказал, что с 19 июня более-менее восстановился пропуск людей в Луганской области, однако на КПП «ЛНР» перестали пропускать людей с донецкой пропиской. И с 22 июня начался пропуск через КПП «Еленовка» (коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое»), при этом людям не обеспечили транспорт до «нулевого» блокпоста. Пожилые люди, некоторые на костылях, дети вынуждены были идти несколько километров пешком. Автобусы были запущены 23 июня.

Ранее сообщалось, почему люди ночуют и умирают на КПВВ. Также правозащитники рассказали, что большинству людей, имевшим разрешение на пересечение линии разграничения от командующего Операции Объединенных сил, в пропуске отказывали незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной украинским властям территории.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.