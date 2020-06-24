На КПВВ «Станица Луганская» женщина пыталась подкупить пограничника: Подробности

Во вторник, 23 июня, на КПВВ «Станица Луганская» 65-летняя жительница Хмельницкой области пыталась подкупить должностное лицо Госпогранслужбы. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Женщина направлялась с временно неподконтрольной украинским властям части Луганщины.

«За 2 тыс. грн взятки она пыталась избежать самоизоляции и убыть с КПВВ без установки приложения "Дій вдома". Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Информацию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сотрудники Госпогранслужбы направили в адрес Станично-Луганского отдела полиции для внесения ее в Единый реестр досудебных расследований», – рассказали в пресс-службе.

Также во вторник на КПВВ «Станица Луганская» пограничники выявили двух женщин, которые должны были находиться на самоизоляции еще 9 дней.

«Нарушительницы планировали попасть на временно оккупированную территорию. Еще один нарушитель карантина возвращался в Россию через пункт пропуска "Меловое". 31-летний россиянин всего за три дня до этого прибыл из-за границы и обязался самоизолироваться на 2 недели. Об указанных фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции для осуществления ими соответствующих процессуальных действий в отношении нарушителей правил карантина людей», – говорится в сообщении.