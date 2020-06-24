ВНО в условиях карантина: Главный санврач озвучил правила

В четверг, 25 июня, в нашей стране стартует Внешнее независимое оценивание (ВНО). Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 24 июня, в ходе брифинга озвучил противоэпидемиологические требования к участникам ВНО.

Главный санитарный врач призвал участников ВНО и их родителей соблюдать карантин: ограничить свою мобильность, готовится к ВНО, не посещать места массового скопления людей, носить маски, пользоваться антисептиками.

«На завтра в каждой школе, которая является пунктом тестирований, будут организованы четкие маршруты входа учеников в аудитории. Разработаны определенные графики. Дети, которые будут приходить на сдачу ВНО, им определено время, на которое они должны прийти, перед входом они будут опрошены медиками о состоянии здоровья, проведена термометрия. Будет четко указана аудитория, в которой будет проходить ВНО. По стрелкам они проходят в свою аудиторию. В аудитории 15 человек: места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была не менее 1,2 метра. В школах расставлены антисептики для обработки рук. В санитарных комнатах есть мыло, вода и бумажные полотенца. Все сделано, чтобы безопасно провести ВНО», – сказал Ляшко.

По словам Ляшко, он лично посетил одну школу в Киеве, две школы в Киевской области и одну в Житомирской области. Заместитель министра подтвердил готовность этих учреждений к проведению ВНО.

«Всем будут предоставлены защитные маски на входе, термометры есть, у медиков защитные костюмы есть. Антисептики в пунктах тестирования в наличии. Возле школ будут организованы медицинские дежурства», – рассказал Виктор Ляшко.