На Донетчине нетрезвый мужчина «поставил на уши» экстренные службы

В Дружковке (Донецкая обл.) нетрезвый мужчина «минировал» здание больницы и горсовета. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера, 23 июня, в 21:40 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из городских больниц и Дружковского городского совета. Минер сообщил, что детонатор должен сработать около 6:00», – сообщили в полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники других экстренных служб.

«После тщательного обследования зданий и прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было. Правоохранители в течение часа установили и задержали личность злоумышленника. Им оказался 44-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в пресс-службе.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.