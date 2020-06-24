Показали артиллерию и гаубицы: В «ЛНР» провели парад (Фото)

В «ЛНР» сегодня, 24 июня, провели парад Победы, который был перенесен из-за карантина. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Парад прошел на Театральной площади в центре Луганска. Как уверяют в «республике», в параде были задействованы более 2-х тысяч человек и более 100 единиц военной техники, 16 единиц техники времен Второй мировой войны. Парадным строем шли в том числе и участники движения «Молодая гвардия – Юнармия».

В числе военной техники и вооружения в колонне прошли танки Т-34, Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы 2А65 «Мста-Б», гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10».

Также были представлены разведывательные беспилотные летательные аппараты, а также спецтехника, в числе которой – бронированный автомобиль Hummer.

В условиях распространения коронавируса участники парада не были в масках.

Ранее сообщалось, что сегодня парад провели в Донецке.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в «ДНР» показывали, как идут репетиции. В «ЛНР» также демонстрировали подготовку к параду Победы. Местные жители недоумевают, зачем шествие проводить в период карантина.

Также сообщалось, что в ВОЗ предупредили о вспышке коронавируса из-за военного парада в Москве.