В палатках спасателей на КПВВ «Новотроицкое» ночевали 42 человека (Фото)

В ночь на 24 июня в пункте оказания помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Новотроицком оставались 42 человека, включая детей, которые не смогли пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Как отмечается, на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», который начал работу с 22 июня, функционирует пункт оказания помощи ГСЧС, где спасатели несут дежурство в круглосуточном режиме.

«Так, вчера, 23 июня, к спасателям обратились за помощью 42 человека, в том числе и 6 детей, которые не смогли пересечь линию разграничения. Для того, чтобы разместить всех граждан и предоставить им комфортное место для ночлега, был установлен дополнительный модуль», – говорится в сообщении.

В ГУ ГСЧС добавили, что помощь обратившимся людям предоставляется с учетом карантинных ограничений. Регулярно осуществляется санитарная обработка палатки и модулей, выдерживается социальная дистанция.

Ранее сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» в палатках спасателей вторую неделю живут 17 человек, которым нужно срочно попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию, но им не дают разрешения на въезд.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.