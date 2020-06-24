Ноэль Калхун рассказала, как сделать пересечение КПВВ безопасным

Для людей, пересекающих КПВВ, как и для сотрудников КПВВ, сохраняется угроза заражения коронавирусом. Также есть и иные угрозы для здоровья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации» рассказала заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.

Калхун отметила, что существует угроза распространения коронавируса – риску подвергаются люди, пересекающие КПВВ, сотрудники, работающие на КПВВ, жители близлежащих поселков.

В связи с этим необходимо принять ряд мер – в УВКБ ООН разработали рекомендации. Чтобы прохождение КПВВ было безопасным, необходимо следовать базовым правилам – пользоваться личными средствами защиты. Также, по словам заместителя представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, необходимо увеличить количество персонала и открыть больше окон для Госпогранслужбы на КПВВ.

Особенно важно, по ее словам, оказывать больше банковских услуг прямо на КПВВ – чтобы жители неподконтрольных территорий могли иметь доступ к своему украинскому банковскому счету, к своим деньгам.

«Нужно также разработать алгоритм оказания медпомощи на КПВВ, потому что это всегда было слабое место. Скорая помощь приезжает, но не всегда вовремя. И всегда был вопрос, чтобы иметь там постоянный медпункт для оказания медпомощи. Потому что там и риск коронавируса, и, к сожалению, есть и другие риски. Пожилые люди стоят в больших очередях много часов под солнцем – бывают и другие риски для здоровья», – сообщила Ноэль Калхун.

Ранее сообщалось, почему люди ночуют и умирают на КПВВ. Также правозащитники рассказали, что большинству людей, имевшим разрешение на пересечение линии разграничения от командующего Операции Объединенных сил, в пропуске отказывали незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной украинским властям территории. Правозащитники сообщили и о ситуации на линии разграничения.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.