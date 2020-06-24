При поддержке Фонда Бориса Колесникова открыта первая в Украине лаборатория симуляционного тренинга

Во вторник, 23 июня, в Институте биологии и медицины Киевского национального университета им. Тараса Шевченко состоялось торжественное открытие первой в Украине лаборатории симуляционного тренинга. Фонд Бориса Колесникова финансово поддержал идею создания лаборатории, которая состоит из 13 аудиторий с многофункциональными учебными тренажерами для занятий по анатомии, в частности, по медицинскому моделированию. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Симуляторы обладают точными анатомическими особенностями и функциями, позволяют создавать сценарии различных уровней сложности, применять инновационные решения в медицинской практике. Юные медики смогут использовать манекены-фантомы для внутривенных, внутримышечных инъекций и венепункций; наложения швов; отработки навыков эпидуральных и спинальных инъекций; аускультации со смартскопом; хирургических манипуляций; сердечно-легочной реанимации; имитации родов.

«Для нашего университета и украинской системы образования в целом открытие учебной лаборатории – значимое событие. Она дает студентам уникальную возможность развить необходимые навыки и умения до начала работы с реальными пациентами. Отмечу, что реализация этого проекта является ярким примером нового формата сотрудничества университета и представителей большого бизнеса, согласно новым требованиям законодательства о высшем образовании. Известный бизнесмен Борис Колесников выделил 1,6 млн грн на создание лаборатории, поддержал нашу смелую идею, за что ему огромное спасибо! Активное сотрудничество между вузами и предпринимателями – это, в первую очередь, повышение эффективности образования и научных исследований, усиление практической составляющей образовательного процесса», – рассказывает Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Борис Колесников подчеркивает: развитие и поддержка образования и медицины для многих бизнесменов и благотворителей являются приоритетом. «Систематическая помощь государственным образовательным учреждениям – один из важнейших аспектов работы моего Фонда, а реализация новых инновационных образовательных проектов является неотъемлемой частью этой деятельности. Почти 12 лет мы оснащаем современным оборудованием вузы и школы; организуем участие талантливых ребят в образовательных и спортивных конкурсах и соревнованиях. Наша цель – дать возможность украинской молодежи развить свои профессиональные качества, прикоснуться к современным технологиям. Мы хотим создать все условия для ее становления и развития в родной стране. В частности, хочется, чтобы молодые медики оставались в Украине, достойно зарабатывали. В условиях пандемии они в очередной раз продемонстрировали свою самоотверженность и неоспоримую важность профессии», – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В пресс-службе также напомнили, что 21 февраля при поддержке Фонда Бориса Колесникова в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко была открыта первая в Украине медицинская аудитория виртуальной реальности. Теперь студенты-медики сочетают лекции и практическую работу с применением VR-систем, изучают строение и свойства органов человека, находясь внутри них.