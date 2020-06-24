На Луганщине открыли отремонтированное отделение в опорной больнице (Фото)

В Луганской области Беловодская многопрофильная больница определена одной из опорных больниц. После проведенного капремонта здесь открыли обновленное терапевтическое отделение. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В рамках Программы обеспечения населения Беловодской объединенной территориальной громады специализированной медицинской помощью на 2019-2020 годы в больнице был проведен капитальный ремонт отделения. Средства были выделены из местного бюджета на сумму почти 4 млн грн», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Беловодскую многопрофильную больницу завезли и новую качественную мебель: 39 функциональных механических кроватей, 36 функциональных автоматических кроватей, 155 матрасов, 30 прикроватных столов и т.п.

Как отмечают в ОГА, в отделении созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и работы сотрудников терапии.

Напомним, КНП «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета входит в перечень медучреждений первой волны, которые первыми принимают пациентов с коронавирусом.