Повезут голосовать за поправки в Конституцию РФ: В «ДНР» заявили о запуске спецрейсов

В «ДНР» запустят рейсовые автобусы для людей, желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Автобусы в Россию будут курсировать с 25 июня по 1 июля. Предусмотрено по несколько рейсов ежедневно с автовокзалов городов Донецк, Ясиноватая, Горловка, Новоазовск, Снежное и Шахтерск. Перевозить людей будут к пунктам голосования. В частности, овтобусы будут следовать в Ростовскую область: г. Таганрог, с. Авило-Успенка, с. Покровское, с. Куйбышево, где расположены избирательные участки.

Напомним, «центризбирком ДНР» и «центризбирком ЛНР» заявили, что жители «Л-ДНР», которые имеют российские паспорта, могут принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Но для этого им самостоятельно нужно выехать в Россию. Для голосующих из «Л-ДНР» в России определили 12 избирательных участков в Ростовской области в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты и др.

Ранее в российской Госдуме заявили, что почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке получили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.