Путин ударит по Украине, как только настанет удобный момент, – эксперт

В последнее время президент РФ Владимир Путин посылает странные месседжи – пытается придумать новый формат для мировых лидеров и войти в клуб самых влиятельных людей планеты. На фоне всего этого есть угроза и для Украины – хозяин Кремля выжидает удобный момент для новой агрессии. Об этом пишет «Сегодня».

Недавно на The National Interest вышла статья, в которой Путин фактически оправдывает оккупацию стран Балтии и пакт Молотова-Риббентропа – заговор нацистской Германии и сталинского СССР. А ее кульминацией стало предложение российского лидера собраться на саммит пяти ядерным странам – постоянным членам Совета безопасности ООН, имеющим право вето. Эту идею уже окрестили «Ялтой-2» по переделу мира. Кроме того, в интервью одному из российских телеканалов хозяин Кремля пожаловался на постсоветские страны, что они получили «исконно русские земли» и забрали их с собой после выхода из СССР.

«Статья и интервью Путина направлены в основном на внутреннюю аудиторию. Из-за пандемии коронавируса планы россиян провести помпезный парад 9 мая в Москве сорвались. Значит, надо создать другой информационный повод, о котором бы все говорили. Теперь все говорят и будут еще долго говорить о статье и интервью. В статье есть очень интересный момент – идея встречи пятерки лидеров ядерных держав. Это, собственно, тот формат, которого не хватало Путину, когда его попросили из G8. Конечно, глобально пятерка ничего не решит. Но для Путина это будет очень большим плюсом именно в имиджевом плане, что он снова в пятерке самых могущественных государств, которые обладают единственным уникальным инструментом – правом вето в Совбезе ООН. Будет очень плохо, если эта идея Путина сработает. Я понимаю, возможно, желание Китая. Трамп с осторожностью к этому относится. Однако, те же Великобритания и Франция должны понимать опасность такого шага, какие последствия это может иметь», – сказала ассоциированный эксперт Центра глобалистики «Стратегия XXI» Елена Снигирь.

Она считает, что с помощью такого формата собрать новую «Ялту-2» невозможно, поскольку там нет Германии, которая сегодня ничем не уступает Франции и Великобритании, а в некоторых вопросах и обходит их. Также есть вопросы по другим ядерным государствам – Индии, Израиле, Пакистане, и как будут решения условной «Большой пятерки» влиять на НАТО и ЕС.

«После Второй мировой войны Ялтинскую конференцию сформировали страны, равных которым в геополитическом пространстве не было. Сейчас ситуация совсем другая. Эта пятерка ядерных стран с правом вето не может принимать решения, не считаясь с другими странами и структурами. И Путин это тоже очень хорошо понимает, поэтому для него это больше имиджевый аспект. К тому же, все свои политические и международные вопросы в этом хаосе и разбалансированной международной системе Россия решает очень хорошо. Ее все устраивает. Все нормально, кроме того, что Путина не приглашают за стол с приличными людьми. Это его немного нервирует и ему бы хотелось эту ситуацию исправить», – объяснила эксперт.

Что касается риска новой войны России против Украины, то Снигирь считает это вполне реальным, поскольку сил у Кремля достаточно. Вопрос в другом – есть ли для этого удобный политический момент? То есть, будут ли риски от такого шага для Путина и России перевешивать выгоды, которые они рассчитывают получить.

«Как только Путин будет понимать, что настал удобный момент, что в сторону Украины, Грузии, Молдовы или другой страны никто не смотрит, все заняты какой-то глобальной проблемой, которая внезапно возникла, или появляется какое-то основание, чтобы пойти в наступление, Путин это сделает. То есть, как только появится возможность, у меня нет никакого сомнения, что они пойдут на такой шаг. Пойдут на какой-то захват очередных территорий. Но мы говорим о применении армии. Война не прекращалась и не остановится завтра. Она идет разными методами: информационно, культурно, экономически, социально и технологически. Все эти сферы задействованы. Поэтому, как только у них будет удобный случай, конечно, они применят вооруженные силы. Сказать, когда это произойдет, сложно», – сказала она.

Эксперт добавила, что такие благоприятные условия для Кремля могут появиться, когда в Украине возникнет внутриполитическое обострение, когда сложится примерно такая ситуация, как во время Революции Достоинства, когда власть была в хаосе.