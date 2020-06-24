На Донетчине выздоровели 48% больных COVID-19

В Донецкой области зарегистрированы 376 случаев COVID-19, выздоровели уже 183 человека. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера ошибочно было указано число 377, это был "задвоенный" больной из Лиманской объединенной территориальной громады. По состоянию на сегодня в области 376 случаев. Таким образом, вчера лабораторное подтверждение получили 8 человек, из них 4 детей», – уточнил Педенко.

По его словам, на сегодня уже 183 человека выздоровели, что составляет 48% от общего количества больных коронавирусом. В больницах на стационарном лечении находится 21 человек.

За минувшие сутки было проведено 526 ПЦР-исследований и 143 ИФА-исследования.

«Что касается показателей для смягчения карантина, первый показатель – заболеваемость, он составляет 1,68 на 100 тыс. населения. Второй показатель – загруженность мест в больницах – 2,09. Третий показатель – обследования – на сегодня составляет 23,68 на 100 тыс. населения», – проинформировал Александр Педенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 июня в Украине коронавирусом заболели 39 014 человек (17 409 пациентов выздоровели, 1051 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 75 случаев СOVID-19 (54 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1054 инфицированных коронавирусом (выздоровели 308 человек, летальных случаев – 66). В «ЛНР» – 474 заразившийся (выздоровел 421 человек, летальных случаев – 11).