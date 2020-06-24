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В больницах второй волны подготовили более 11,5 тыс коек для больных COVID-19, – Ляшко

24.06.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины подготовило более 11,5 тыс. коек в больницах второй волны, которые готовы принимать заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Если мы посмотрим по количеству коек в учреждениях здравоохранения, которые сегодня заняты больными коронавирусной болезнью, то из 23 тыс. коек, отведенных в больницах первой волны, мы сегодня видим занятыми 3895. Из них в отделениях интенсивной терапии заняты 350 коек. Всего на искусственной вентиляции легких находится 82 пациента в больницах первой волны. Параллельно с этим мы готовим больницы второй волны, и сейчас у нас четко подготовлено 11 576 коек в больницах второй волны, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью», – сказал главный санитарный врач Украины.

Виктор Ляшко отметил, что в то же время в некоторых областях есть определенные проблемы. Они касаются организации маршрутов пациентов и подвоза для госпитализации в определенные лечебные учреждения.

«Мы проводим определенные селекторные совещания и будем отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну. И будем показывать недостатки, которые есть в определенных областях по определению и правильности построения маршрутов пациентов», – добавил замминистра.

По словам заместителя главы Минздрава, сейчас также изучается возможность расширения больниц, если будет продолжаться рост количества больных COVID-19.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом количества людей, которые госпитализируются из-за COVID-19, в Министерстве здравоохранения Украины работают над развертыванием второй волны больниц.

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