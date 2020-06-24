Перерасчет пенсий: В Донецкой области увеличат пенсии для более 300 тысяч человек

На Донетчине в рамках подготовки июльских выплат пенсий провели перерасчет, связанный с повышением прожиточного минимума. Повышение пенсий коснется более 300 тыс. человек. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что органы Пенсионного фонда в Донецкой области работают в штатном режиме, обслуживаются 1,2 млн пенсионеров, которые состоят на учете. Из них 507,8 тыс. – это внутренне перемещенные лица.

«Получателей пенсионных выплат хочу уведомить, что мы уже провели в рамках подготовки выплат июля перерасчет пенсий в соответствии с законодательством. Это перерасчет, связанный с увеличением прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн», – сообщила Наталья Рад.

По ее словам, перерасчету подлежали 688,9 тыс. пенсионных дел, из которых фактически по материалам индивидуально каждого пенсионного дела возрастание выплат произойдет для более 300 тыс. пенсионеров. Средняя сумма увеличения составляет 42 грн 98 коп.

«Этот перерасчет специфический, он касается тех категорий пенсионеров, у которых размер пенсионной выплаты на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть минимальная пенсия или ниже минимальной, или если надбавка (доплата) рассчитывается исходя из прожиточного минимума», – пояснила Наталья Рад.

«Мы уже готовы с перерасчитанными пенсиями финансировать выплатный период июля-месяца», – заключила начальник областного управления ПФУ.

В целом с начала карантинных мероприятий, то есть с 12 марта, работниками управлений Фонда оказано 67,1 тыс. услуг по пенсионному обеспечению, в том числе назначено 4,4 тыс. пенсий, проведено 6,7 тыс. индивидуальных перерасчетов пенсий.