СБУ разоблачила «конверт» с оборотом в 400 млн гривен ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным предварительного следствия, "конверт" действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников аферы. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

«Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР"», – отметили в спецслужбе.