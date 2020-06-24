Переселенка, месяц прожившая на КПВВ, подала в суд на ГПСУ и власть: Есть первое решение

Пенсионерка-переселенка, прожившая почти месяц на КПВВ, подала в суд на Госпогранслужбу и власть. Суд частично удовлетворил исковые требования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации» рассказал старший юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

По его словам, в конце марта одна из пенсионерок из Луганской области, которая является переселенкой и проживала на то время в одной из центральных областей Украины, понимая, что вводятся ограничения на передвижение, решила вернуться домой. На неподконтрольной украинским властям территории у женщины есть свое жилье. «Она поехала за собственный счет с той области на КПВВ в Станице Луганской. 27 марта она приехала, и выяснилось, что КПВВ на тот момент уже полностью был закрыт. Денег на то, чтобы арендовать жилье в Станице Луганской или чтобы вернуться к родственникам в центральную часть Украины, у нее не было», – рассказал Тарасенко.

На тот момент было приостановлено и транспортное сообщение между областями. «Эта женщина была вынуждена фактически поселиться на КПВВ. Несколько дней она жила прямо под открытым небом, после этого она жила в недостроенном торговом павильоне, в котором не было одной стены. Температура воздуха опускалась почти до 0 градусов. Помимо этого, не было никаких санитарных помещений, еды, доступа к воде.

К счастью, женщина встретила на КПВВ сотрудников БФ «Право на защиту», которые помогли ей. В том числе с помощью правозащитников был составлен ряд обращений в органы местной власти с требованием предоставить помощь пенсионерке, которая оказалась в такой сложной жизненной ситуации.

Также юридическая команда подготовила и подала иск в суд – на органы местной власти, которые письменно отказались предоставлять любую помощь переселенке, на Госпогранслужбу – которая не пропустила женщину домой, на неподконтрольную территорию.

Некоторое время шло рассмотрение иска, женщина продолжала жить на КПВВ – она боялась пропустить момент, когда он хоть на короткое время откроется для пропуска людей. Ее пропустили только 24 апреля – 29 дней женщина жила в уличных условиях, так и не получив помощи от власти.

«22 мая Луганским окружным административным судом было принято решение о частичном удовлетворении иска в интересах пенсионерки. Суд отметил, что в сложившейся ситуации Станично-Луганский поселковый совет должен был оказать помощь женщине – как путем предоставления питания, так и предоставления жилья для временного проживания. Суд постановил взыскать с поселкового совета моральный ущерб», – сообщил Олег Тарасенко.

Также он рассказал, что правозащитники обжаловали это решение в части отказа удовлетворить требования к ГПСУ. Пересмотр дела на данный момент продолжается.

Ранее сообщалось, почему люди ночуют и умирают на КПВВ. Также правозащитники рассказали, что большинству людей, имевшим разрешение на пересечение линии разграничения от командующего Операции Объединенных сил, в пропуске отказывали незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной украинским властям территории. Правозащитники сообщили и о ситуации на линии разграничения, а заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, как сделать пересечение КПВВ безопасным.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

В «ДНР» заявили, что линию разграничения на въезд в «республику» откроют только на один день.

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь 3 пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику». По состоянию на 23 июня в «буферной» зоне находилось уже 10 человек.