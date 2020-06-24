Пенсионерам-переселенцам продолжают начислять пенсии и делать перерасчет, – ПФУ

Выплата пенсий продолжается всем пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые на начало карантинных мероприятий имели на это право. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что с продлением карантина начисление пенсий внутренне перемещенным лицам продолжается на открытые счета в учреждениях банков.

«На сегодняшний день у нас продляется, пролонгируется эта правовая норма. То есть внутренне перемещенные лица – пенсионеры, которые имели право на начало карантина на получение выплат, у них правовая норма действует по сегодняшний день, им начисляется и перерасчитывается пенсия на счет, открытый в учреждении "Ощадбанка"», – разъяснила Наталья Рад.

По информации Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, из 1,2 млн пенсионеров, которые которые состоят на учете, 507,8 тыс. человек – это внутренне перемещенные лица.