На Луганщине бывшего начальника отделения «Укрпочты» подозревают в присвоении крупной суммы

На Луганщине бывшего начальника одного из почтовых отделений «Укрпочты» подозревают в присвоении более 400 тыс. грн. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что под процессуальным руководством Старобельской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему начальнику одного из отделений почтовой связи Луганской дирекции АО «Укрпочта» в служебном подлоге и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст . 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

«Следствием установлено, что в течение декабря 2019 года – февраля 2020 года должностное лицо присвоило бюджетные средства в размере более 400 тыс. грн, предназначенные для выдачи почтовых переводов гражданам, чем причинила ущерб акционерному обществу. С целью сокрытия этого факта женщина внесла заведомо ложные сведения в официальные документы», – отметили в ведомстве.

23 июня 2020 года подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование осуществляют следователи Старобельского отдела полиции.

Санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.