Для получения «паспорта ДНР» в очереди нужно простоять год, – жители Донецка

В «ДНР» для получения «республиканского» паспорта сначала необходимо получить талон на дату подачи документов. Талоны выдают через систему электронной очереди. Но длительность этой очереди – год. Об этом рассказали жители Донецка, передают «Донецкие новости».

В электронную очередь записывают в отделениях «Почты Донбасса». Альбина обратилась 23 июня – ее записали на прием аж на март 2021 года. Но как оказалось, ей даже повезло.

«Я вчера взяла талон на почте на 22 июня 2021 года! Ленинский район», – сетует Ирина.

«Попробовали месяц назад. Очередь – на февраль-2021», – говорит Елена.

Дончане уточняют, что «длина» очереди зависит от района, от загруженности в нем «миграционных отделов». «В каждом районе – своя очередь. Неважно, в каком районе талон брать, важно в каком районе прописка», – пояснила Татьяна.

«Киевский район. Я месяц назад взяла талон на 19 января 2021 года», – сообщает Оксана.

«Кировский район. Талон на электронную очередь 12 июня дали на 8 ноября 2021 года», – отмечает Любовь.

А вот с паспортом Российской Федерации намного проще. Здесь очереди практически нет. «На паспорт РФ документы можно и за 2 дня подать, на него особо желающих нет», – объясняет Галина.

«По электронной очереди на паспорт РФ на почте даже спрашивают: на когда вам удобно? Моей подруге предложили буквально через два дня идти подавать документы. Что она успешно и сделала. Дело было в Ленинском районе», – рассказала Любовь.

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.