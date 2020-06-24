На Донетчине не разрешили проводить всеукраинский слет байкеров

Всеукраинский слет байкеров с ожидаемыми сотнями участников планировался в ближайшие выходные в Святогорске (Донецкая обл.). Но областные власти не согласовали проведение этого мероприятия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 июня, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом.

«Это мероприятие планировалось, но областной штаб по ликвидации последствий COVID-19 не дал своего согласия на проведение этого мероприятия. Поэтому насколько оно будет легитимным... Мы не давали согласия на проведение этого мероприятия», – подчеркнул Педенко.

На странице организаторов мероприятия сообщается, что мотослет планируется с 26 по 28 июня, однако участникам предлагают задержаться и дольше на «длинные выходные».

«МотоКлуб Wizards MС принял решение: Fuck COVID! Да здравствует "Новый Год Наоборот 2020"! Первый мотослет после долгого застоя и затишья на Украине! Наполним мир положительными эмоциями. Он пройдет, как и запланировано в Донецкой области, г. Святогорск, пансионат "Славяногорский"», – говорится в анонсе слета.

О возможной отмене или переносе мероприятия организаторы пока не сообщают.

Напомним, в Донецкой области по состоянию на 24 июня зарегистрированы 376 случаев COVID-19, выздоровели 183 человека. летальных случаев – 8.