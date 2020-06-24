Северодонецк: Полицейский, сбросивший с балкона супругу, уволился из полиции

Полицейский из Северодонецка Алексей Конев, которого подозревают в том, что во время ссоры он сбросил свою жену с балкона 4 этажа, уволился из рядов полиции по собственному желанию, передает «Громадське радіо».

«Да, сам уволился», – сказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, в ночь с 8 на 9 июня в Северодонецке сержант полиции жестоко избил жену на глазах у годовалой дочери. Когда женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь – он просто сбросил ее с 4 этажа. Свидетели в соцсетях рассказали, что сержант полиции Алексей Конев был пьян. Соседи из дома напротив вызвали «скорую» и полицию. Женщину доставили в реанимацию, вскоре перевели в травматологию.

Досудебное расследование по данному факту ведут сотрудники Государственного бюро расследований. 16 июня в Северодонецке прошла акция протеста – местные жители требовали отставки начальника местного отдела полиции и наказания для полицейского.