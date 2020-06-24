На сборы дали полчаса: На Луганщине переселенцы из прифронтовой зоны получили жилье

Сегодня, 24 июня, в Северодонецке (Луганская обл.) вручили ордера и ключи от квартир семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома в прифронтовой зоне. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Отремонтированное жилье получили 10 семей, которые в 2018 году были вынуждены покинуть свои дома из-за давления боевиков. На то, чтобы собрать личные вещи, людям тогда дали всего полчаса», – рассказали в Луганской ОГА.

20 ноября 2019 года во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми из этих семей. Люди обратились за помощью в получении жилья, и глава государства поручил председателю Луганской ОГА Сергею Гайдаю решить этот вопрос.

«Сейчас полностью подготовлены 10 квартир, которые до этого находились в непригодном для проживания состоянии и были отремонтированы на средства областного бюджета», – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель военно-гражданской администрации города Золотое и села Екатериновка Алексей Бабченко, ремонт еще двух квартир вскоре завершится.

Он добавил, что эти люди ранее проживали на хуторе Вольный, две улицы которого остались подконтрольными незаконным вооруженным формированиям.

Сегодня новоселам вручили документы на жилье, и теперь эти вынужденные переселенцы имеют собственное жилье с современным ремонтом на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.