На Донетчине с 1 июля будет вводиться автоматическое назначение пенсий

В Донецкой области готовятся к ведению с 1 июля электронного сервиса автоматического назначения пенсий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 июня, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации.

Она отметила, что прежде всего, массированно проводится работа по переводу в электронный формат и созданию базы электронных трудовых книжек.

«С 1 июля мы готовимся к введению электронного сервиса автоматического назначения пенсий. Работа эта проводится с администрациями городов и районов, с работодателями, гражданами, и в первую очередь мы охватываем тех людей, которые получают право на назначение пенсий в этом году», – сказала Наталья Рад.

Руководитель областного управления ПФУ добавила, что граждане могут также самостоятельно делать копии трудовых книжек и загружать их в электронный сервис Пенсионного фонда.

«Мы их оцифровываем, и таким образом мы делаем электронную версию трудовой книжки, которая не требует потом бумажного дополнения, и уже она считается внесенной в эту государственную базу», – пояснила Наталья Рад.

Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии. Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.