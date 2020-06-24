Прошел 6 км – и на карантин: Кого не пустили в «ДНР», по возвращению на КПВВ должны пройти самоизоляцию

Люди, которые перешли украинский КПВВ «Новотроицкое» и их не пустили в «ДНР», при возвращении на подконтрольною территорию снова должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Об этом рассказал консультант БФ «Право на захист» («Право на защиту») Денис Ярошенко, передает «Радио Свобода».

Например, в ночь с 22 на 23 июня в буферной зоне – за «нулевым» украинским блокпостом по дороге к «республиканскому» КПП «Еленовка» – ночевали 6 человек. Они ждут 25 июня, когда «ДНР» обещала начать пропуск людей в «республику».

Ярошенко акцентирует: если человека не пропускают в «ДНР», то при возвращении на украинский КПВВ он проходит паспортный контроль, устанавливает на смартфон приложение «Дій вдома» и должен пройти двухнедельную самоизоляцию.

Пропускать людей из «ДНР» через КПВВ «Новотроицкое» на свободную часть страны начали с 22 июня при условии двухнедельной самоизоляции и установки на смартфон приложения «Дій вдома».

«Если человек не может установить приложение "Дій вдома", фактически его не должны пропускать. Проводится работа с людьми, им объясняют это еще на "нулевом" блокпосту. Поэтому не все соглашаются ехать. Большинство отказывается из-за того, что здесь надо провести 14 дней самоизоляции», – объясняет Денис Ярошенко, который дежурит от «Права на защиту» на КПВВ.

Кроме того, для установки приложения необходим доступ к интернету. Но на «Новотроицком» сложно с мобильной связью. Например, плохо работает «Киевстар». Беспроводной интернет раздают пограничники. А вот СМС-код для активации «Дій вдома» иногда ждут очень долго. Ярошенко отметил, что с одним мужчиной 4 часа искали точку с более-менее нормальным сигналом сети.

Поэтому для быстрой установки мобильного приложения на смартфон консультант рекомендует пользоваться мобильными операторами Vodafone или Life.

А еще он рассказывает, что люди до украинского «нуля» вынуждены идти пешком: «Люди, которые направляются с неподконтрольной [Киеву] стороны, до нашего "нулевого" блокпоста идут пешком. Это по расстоянию около 6 километров. Потому что неподконтрольная сторона не пустила автобусы. Раньше автобус курсировал: он возил людей с неподконтрольного блокпоста до "нуля" нашего. А с нашего "нуля" людей уже забирает наш автобус и везет на КПВВ. Наш автобус до "нуля" ездит».