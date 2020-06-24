А денег нет: Ожидающие пропуск на КПВВ «Марьинка» вынуждены питаться за свой счет

Люди, ожидающие на КПВВ «Марьинка» пропуск в «ДНР», уже несколько день питаются за свой счет. Об этом сообщила монитор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Екатерина Рачинская, передает «Радио Свобода».

Украинский КПВВ «Марьинка», расположенный на транспортном коридоре с «республиканским» КПП «Александровка», работает с 10 июня. Но «ДНР» так и не открыла свой КПП для пересечения.

«На КПВВ "Марьинка" на сегодня нет никаких пропускных операций, потому что блокпост так называемой "ДНР" не возобновил свою работу. У нас возле палатки ГСЧС проживает 17 человек, которые ждут возможности пересечь линию разграничения в неподконтрольную сторону», – описывает ситуацию Рачинская.

Ранее люди на данном КПВВ ночевали под открытым небом. Теперь, по словам монитора, ситуация улучшилась. Благодаря УВКБ ООН, БФ «Право на защиту», местных властей и спасателей люди ночуют в двух палатках.

Рачинская рассказала, что проблем с питьевой водой и дезинфекцией нет. Но с 23 июня у людей закончилась еда. Ведь недельный проект Международного комитета Красного Креста по обеспечению питанием завершился.

«7 дней их кормили благодаря МККК. 9 человек трехразово получали питание на протяжении недели. Сейчас люди питаются за свой счет, у кого есть свои собственные средства. Но у каждого сложная жизненная ситуация. И есть такие, у кого нет денег ни вернуться куда-то на подконтрольную территорию, и нет даже на питание», – отметила Рачинская.

Эти люди надеются, что 25 июня их пропустят в «ДНР» (по крайней мере, в «республике» обещали начать пропуск людей в этот день). А до этого времени питания у ожидающих нет.

Напомним, что люди, которые перешли украинский КПВВ и их не пустили в «ДНР», при возвращении на подконтрольною территорию снова должны проходить 14-дневную изоляцию.