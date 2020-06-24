«Глава ДНР» Пушилин живет в захваченном особняке донецкого бизнесмена (Фото, видео)

«Глава ДНР» Денис Пушилин с семьей поселился в роскошном особняке в Донецке, отобранном у бизнесмена Сергея Хановича. Об этом сам законный владелец сообщил журналистам.

По его словам, после 2014 года он многое потерял в неподконтрольном украинской власти Донецке.

«Потерял родину, прежде всего, место, где я родился, где мои родственники похоронены, где я учился, женился, где прошла вся моя жизнь. Имущество, конечно, потерял. Если брать значимый объект в Донецке, это большой комплекс "Ливерпуль", который был захвачен сразу же, в тот же день, когда захватили Донецк вышедшие из Славянска "ополченцы". Это был 2014 год, начало июля. Потерял много объектов бизнеса, которые мною не контролируются никак сейчас. Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором сейчас живет Пушилин», – перечислил Сергей Ханович.

Сергей Ханович

Он уточнил, что речь идет о его частном доме на улице Соловьяненко, 10/12, в районе парка Щербакова.

«Там сегодня живет Пушилин. Сейчас уже у них, видно, немножко появился ум, а до этого его жена выкладывала в Инстаграм фотографии из моей спальни», – говорит бизнесмен.

Он рассказал, как вооруженные люди «отжимали» его дом для Пушилина.

«Охрана мне докладывает, что дежурит какая-то машина возле дома уже несколько дней. Мы подходим – они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось – это машина их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят: "Все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия". А буквально на второй день туда въехал Пушилин», – вспоминает Ханович.

По его словам, вещи законных владельцев, фотографии и прочее, что новым «хозяевам» оказалось не нужно, из дома куда-то вывезли, даже не позволили его охране это забрать.

«Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго», – говорит Ханович.

Интерьер дома Сергея Хановича

Бизнесмен отметил, что дом очень большой, его площадь – более полутора тысяч квадратных метров. Особняк с зимним садом, бассейном, джакузи, спортзалом, гаражами, заправочными станциями.

«Все, что можно было придумать, – там было все. И всем этим сегодня не владеет – пользуется Пушилин. Юридически владею я, по закону Украины», – подчеркнул Сергей Ханович.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»