КПВВ «Станица Луганская»: Каждый день по несколько десятков людей забирают на обсервацию

Сейчас КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны пересекают от 800 до 1000 человек в день. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает «Радио Свобода».

Он напомнил, что с 25 мая здесь было единственное место на Донбассе, где организовали 7 так называемых «зеленых коридоров» для пересечения линии разграничения. Людей пропускали по заранее согласованным спискам. По информации Каплина, за это время в сторону «ЛНР» прошли 379 человек, 506 – в сторону подконтрольной Украине территории.

С 19 июня представители «ЛНР» без ограничения открыли свой контрольно-пропускной пункт на выезд из «республики». А в «ЛНР» пускают только людей с местной пропиской. Люди, которые прописаны на неподконтрольной или подконтрольной украинской власти территории Донетчины, могут попасть в Луганск тоже только по согласованным спискам.

Евгений Каплин говорит, что многих людей пугает, что при попадании на подконтрольную территорию им придется проходить 14-дневную обсервацию в больнице – тем, кто не смог установить мобильное приложение «Дій вдома».

«У многих людей пожилого возраста кнопочные телефоны. Им сообщают, что если у них кнопочный телефон, то им необходимо проходить обсервацию в больнице. Это людей пугает. Сотрудники нашего офиса в Станице Луганской сколько могли своих личных телефонов раздали людям для того, чтобы они не попали на обсервацию. Но, тем не менее, каждый день по несколько десятков людей забирают на обсервацию», – описывает трудности пересечения КПВВ Каплин.

Например, в первые дни работы приходили пожилые люди из Луганска с кнопочными телефонами. Они рассчитывали перейти на подконтрольную Киеву территорию, снять пенсию и вернуться обратно. Когда люди узнавали про обязательную обсервацию или самоизоляцию – возвращались без пенсий назад.

Еще до прибытия на линию разграничения Каплин советует внимательно проверить все документы, чтобы они не оказались просроченными.

Также гуманитарная миссия «Пролиска» рассчитывает до конца недели снова запустить движение электрокаров, чтобы людям в возрасте было комфортнее передвигаться по пешему мосту КПВВ, который является единственным коридором между подконтрольной и неподконтрольной частями Луганщины.

Напомним, что через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) не пропускают людей при отказе или невозможности установить мобильного приложения «Дій вдома».