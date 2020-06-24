Около 5 млн переселенцев, трудовых мигрантов и людей без «прописки» смогут проголосовать на местных выборах

Порядка 5 млн граждан Украины из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), людей без регистрации и мобильных внутри станы граждан получат право проголосовать на местных выборах исходя из фактического, а не зарегистрированного места проживания. Об этом заявила исполнительный директор Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Татьяна Дурнева, передает «Интерфакс-Украина».

В это число входят 1,2 млн ВПЛ, 1 млн избирателей без регистрации и ориентировочно 3,3 млн мобильных внутри страны граждан.

«Около 5 миллионов граждан смогут выбирать органы местного самоуправления и влиять на развитие своих громад независимо от зарегистрированного места жительства. Мы приветствуем либерализацию процедур, уход от советской привязки к "прописке" и предоставление возможности подать заявления об изменении или определении избирательного адреса онлайн или через уполномоченное лицо. Парламент и Центральная избирательная комиссия сделали все, чтобы граждане получили понятную и доступную процедуру включения в списки избирателей по месту фактического проживания», – сказала Дурнева.

Она отметила, что теперь необходимо вовремя подать заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей – с 1 июля по 9 сентября.

Процедура смены места для голосования или же определения места голосования доступна с помощью сайта Государственного реестра избирателей.

«Я хочу поблагодарить ЦИК за то, что уже готовы и электронные сервисы на сайте Государственного реестра избирателей, чтобы люди могли не выходя из дома, имея квалифицированную электронную подпись, подать заявление о смене избирательного адреса онлайн через соответствующий ресурс. Это не значит, что человек может по электронной почте отправить заявление, а только через сайт drv.gov.ua и только в четко определенный срок: с 1 июля по 9 сентября», – добавила правозащитница.

По состоянию на сегодня, как отмечают в общественной организации, подать заявление можно онлайн на сайте госреестра, лично обратившись в бумажной форме к отделу госреестра избирателей или через уполномоченное лицо для людей, не имеющих возможности подать такое заявление лично.

Татьяна Дурнева рассказала, что к заявлению об изменении избирательного адреса нужно будет предоставить один из документов, который подтверждает адрес фактического проживания:

справку о взятии на учет внутренне переменного лица;

договор аренды жилья;

свидетельство о ведении предпринимательской деятельности;

документ, подтверждающий семейные отношения: брак или уход за человеком, который проживает по тому адресу, где избиратель хочет определить свой избирательный адрес.

«На данный момент есть такой перечень из 6 документов. Человек должен избрать любой из них, и его копия прилагается к заявлению, чтобы подтвердить адрес фактического проживания», – пояснила Дурнева.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что следующим шагом в либерализации процедуры для изменения и определения избирательного адреса может стать внесение изменений в закон Украины «О Государственном реестре избирателей», предусмотренных законопроектом №3485, который уже принят Верховной Радой в первом чтении. В случае его одобрения – документальное подтверждение фактического проживания избирателя не потребуется.