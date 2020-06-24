На Донетчине на треть увеличилось количество военных преступлений

Органами правопорядка Донецкой области сейчас расследуется более 5 тыс. уголовных производств по более 8 тыс. правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сегодня, 24 июня, шла речь на совещании в Мариуполе под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным прокуратуры, только за 5 месяцев 2020 года зарегистрировано более полутысячи уголовных преступлений данной категории, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Все понимают сложность и многоэпизодность этой категории производств, а также необходимость специальных знаний международного гуманитарного и уголовного права для эффективности следствия. Борьба с такими криминальными элементами, которые наносят ущерб суверенитету Украины, посягая на ее территорию и основные права ее граждан, несомненно, является приоритетом каждого демократического государства. Поэтому мы должны безотлагательно обеспечить системную работу по расследованию преступлений этой категории и уголовное преследование всех без исключения лиц, виновных в их совершении», – заявила Генпрокурор.

Как сообщается, за время вооруженного конфликта погибло более 13 тыс. человек, как военных, так и гражданских, почти втрое больше людей получили ранения. В результате военных действий на территории Донецкой области погибли 28 детей, 85 – получили ранения различной степени тяжести.

В то же время в прокуратуре отмечают, что уровень преступности в регионе на 10 тыс. населения ниже, чем в целом по стране. В частности, снизилось на 21% число преступлений против общественной безопасности, в том числе преступлений террористического характера и связанных с незаконным оборотом оружия. В то же время, увеличилось количество особо тяжких уголовных преступлений против жизни и здоровья человека, в том числе умышленных убийств. Также увеличилось количество разбоев и вымогательств.

«По результатам оперативного совещания участники решили инициировать вопрос создания в органах досудебного расследования Донецкой области специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, увеличения количества экспертов для оперативного и полного проведения экспертиз», – сообщили в Офисе генпрокурора.