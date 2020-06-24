«Дій вдома» и обсервация: Правозащитница назвала главные ошибки правительства по открытию КПВВ

Основная проблема открытия КПВВ после карантина – правительство не доводит оперативно и в полной мере информацию. Более того, всю ответственность за ее незнание перекладывают на людей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Ирина Пецко в ходе пресс-конференции «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации».

«КПВВ – это нечто большее, чем пункт пропуска. КПВВ – это двери для возможности человека реализовать себя во всем комплексе интересов, потребностей и желаний. Поэтому и проблемы КПВВ более широкие и разноплановые», – сказала она.

Комплекс проблем сформировала неподготовленность людей сначала к закрытию КПВВ, а теперь – к их открытию. «Открытие, конечно, ожидаемо. Но открытие должно быть тоже подготовлено – должным образом озвучено и проинформировано, доведено до всех заинтересованных в этом людей», – говорит Пецко.

При этом отсутствие правильной коммуникации со стороны правительства Украины уже сейчас «играет против нас». Правозащитница отметила, что каждое решение было или плохо донесено до людей, либо озвучивалось с опозданием, либо подавалась только выгодная информация, а часть замалчивалась.

Например, 10 июня – первый день открытия КПВВ. «Но при этом отсутствовала информация, что открытие будет односторонним, только с украинской стороны. Люди направились на КПВВ с определенными надеждами. Но эти ожидания не оправдались. И каждый имел свои потери», – пояснила правозащитница.

12 июня – правительство принимает ряд важных решений по работе КПВВ и для людей, пересекающих линию разграничения: об отмене пробного ВНО, об отмене обсервации и введении приложения "Дій вдома" и пр. «Однако сами нормативно-правовые акты появились значительно позже на сайте Кабмина. Соответственно, существенно позже они были доведены до ведома людей. В частности, это касалось отмены пробного ВНО – но люди уже прибыли к линии разграничения и имели какие-то ожидания», – сказала Пецко.

«Пункты обсервации в Донецкой и Луганской областях – очень болезненный для людей вопрос, который так и не был до конца решен. И правительство принимает решение отменить обсервацию для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию (Постановление КМУ № 480 от 12.06.20). И принимается решение, что прибыть на подконтрольную территорию могут только те люди, которые смогут установить мобильное приложение "Дій вдома" и вместо обсервации пройдут 14-дневную самоизоляцию дома. Но информация опять-таки не была должным образом доведена до ведома людей», – акцентирует аналитик.

В итоге, сейчас из-за введения нормы «Дій вдома» мониторы фиксируют случаи, когда очень много людей (в основном, малообеспеченные, пенсионеры, технически малограмотные люди) не могут пересечь КПВВ и прибыть на подконтрольную территорию. «И есть риск того, что они окажутся заблокированными между двух пропускных пунктов [украинского и "республиканского] в буферной зоне. А это очень опасно для жизни людей», – подчеркнула Пецко.

Изменения к Постановлению КМУ №815, которое регулирует процесс перемещения людей и грузов через линию разграничения, теперь дают право Госпогранслужбе запрещать пересечение КПВВ без установления мобильного приложения «Дій вдома». «Но в самом постановлении отсутствует позиция – согласие человека на самоизоляцию. И при этом не учитывается – есть ли у человека техническая возможность, навыки установить это приложение. И люди становятся заложниками этой ситуации», – говорит о правовых проблемах правозащитница.

«Да, органы власти действуют в рамках своих полномочий и на основании того, что им указывает закон. Но ответственность и риски ложатся на людей. Это люди не могут установить это приложение, это они не знают о том, что некоторые модели телефонов не поддерживают программное обеспечение, это они не знают – есть или нет интернет-связь на КПВВ, чтобы установить приложение», – продолжила она.

Поэтому любое решение, которое будет в дальнейшем приниматься правительством в связи с работой КПВВ, должно быть озвучено и заранее доведено до людей – для минимизации негативных последствий, столпотворений, чтобы пересечение прошло как можно комфортнее и безопаснее.

«Потому что КПВВ – это не о праве человека на свободу перемещения. А это о возможности попасть домой. О воссоединении семьи, о доступе до работы и возможности легального заработка. Это о людях, которые потеряли заработок в результате заблокирования их на неподконтрольной территории. О возможности жить и лечиться, приобретать необходимые лекарства и товары. О возможности доступа до своих же средств. И главное: КПВВ – это о достоинстве и уважении человека. В каких условиях он пересекает линию разграничения, в каких условиях ожидает решения», – резюмировала Ирина Пецко.

Напомним, что через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) не пропускают людей при отказе или невозможности установить мобильного приложения «Дій вдома». При этом через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) таких людей пропускают, но отправляют на обсервацию. А жительница Мариуполя рассказала, как через «Дій вдома» ее контролировала полиция.