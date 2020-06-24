ГБР сообщило о подозрении Януковичу и двум бывшим министрам обороны

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу двум бывшим министрам обороны Украины – Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Они подозреваются в совершении государственной измены. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

«Досудебным расследованием установлено, что экс-президент Янукович В.Ф. при соучастии с бывшими министрами обороны Украины Саламатиным Д.А. и Лебедевым П.В. с 2012-го по 2014-й год совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.

По данным ГБР, подозреваемые осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины путем сокращения численности Вооруженных сил Украины, расформирования (переформирования) отдельных воинских соединений, частей и подразделений, изменения их места дислокации.

«Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова», – подчеркивают в ГБР.

В случае доказательства вины предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.