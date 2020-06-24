О законности закрытия КПВВ: Командующий ООС отказывается показать приказ

Командующий Объединенных сил отказывается обнародовать свой приказ, которым было принято решение о закрытии на карантин контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил старший юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко в ходе пресс-конференции «КПВВ, которые превратились в ловушку: Правовая оценка ситуации».

«Правительство Украины не принимало решение о закрытии КПВВ и запрете выезда на временно оккупированные территории. Такое решение принимал командующий Объединенных сил. В соответствии с законом, он имеет право определять порядок пересечения и условия работы КПВВ», – отметил Тарасенко.

Он акцентировал, что при этом наличие полномочий не означает, что можно «своевольно их реализовывать».

Но, чтобы оценить законность приказа командующего ОС, необходимо ознакомиться с документом. Чтобы понять, на каких законодательных нормах он основывается.

«Командующий Объединенных сил на запросы адвокатов и общественности отказывается предоставлять этот документ. Мотивирует тем, что этот приказ имеет статус ограниченного доступа. Соответственно, в судебных делах, где мы представляем интересы потерпевшей стороны, мы требуем через суд вытребовать этот приказ. Для того, чтобы понять – соответствует ли он законам и Конституции Украины», – сообщил он.

Таким образом, вопрос законности закрытия на карантин КПВВ на линии разграничения до сих пор остается открытым.