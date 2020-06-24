Суд поймал Россию на подделке документов по делу сбитого МН17, – юрист

Россия предоставила Нидерландам недостоверные документы по делу сбитого на Донбассе малайзийского «Боинга-777» рейса MH17. Об этом сообщил юрист по вопросам авиационного права Андрей Гук, передает «Громадське радіо».

«Прокуратура и следствие поймали Российскую Федерацию на подделке документов. В частности, есть обломок ракеты, на которой виден серийный номер и дата выпуска. Когда следователи спросили, где ракета с таким-то серийным номером, Россия в ответ предоставила документы о передаче ракеты якобы Украине в 90-х годах. Но в этих документах дата изготовления ракеты была иной, чем дата производства, которая была у следователей. Это было зафиксировано и был сделан вывод, что доказательства, которые предоставляет Россия, – манипулятивные и им нельзя доверять. Это лишь один из случаев», – рассказал Гук.

Он отметил, что на данный момент у следствия до сих пор нет ответа, зачем сбили «Боинг». «Но для квалификации и для того, чтобы судить обвиняемых эта информация и не нужна. Расследование продолжается и версия, что на самом деле хотели сбить военный самолет, прокуратурой считается маловероятной и требует дополнительного расследования», – пояснил эксперт.

Гук добавил, что свидетелей по делу очень много, часть из них дали показания под своим именем, часть являются анонимными свидетелями.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».