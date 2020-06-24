Можно ли продать квартиру на неподконтрольном Донбассе: Разъяснение риэлтора

Квартиру и иную недвижимость на неподконтрольной украинской власти территории сегодня продать можно, но не по украинским законам. Об этом рассказала генеральный директор агентства недвижимости «КДУ-Реалити Групп» Елена Маленкова в эфире телеканала «Дом».

«Квартиру продать все еще можно, но не по украинским законам, и то если сам собственник въедет на неподконтрольную территорию, либо он там находится. Если человек находится на территории Украины, первое – он не может пересечь блокпост из-за карантина, а во-вторых, он не сможет дать доверенность по украинским законам. Потому что украинские доверенности там с 1 мая прекратили принимать – от слова "совсем"», – пояснила Маленкова.

По ее словам, о том, сколько сейчас сделок по недвижимости совершается на неподконтрольной территории, можно только предполагать.

«Я общаюсь с риэлторами на той территории, и многие мне пишут и жалуются на то, что там происходит, и сегодня, если сравнивать по количеству транзакций с январем, то количество сделок уменьшилось в 10 раз», – рассказала директор агентства.

Она отметила, что действующие на неподконтрольной Украине территории субъекты находятся ни в юрисдикции Украины, ни Российской Федерации.

«Это какой-то нонсенс, новообразование, которое само по себе и не несет никакой ни юридической ответственности, совершенно. Если до 2 января 2017 года все сделки оформлялись на территории Украины и собственник спокойно получал свои деньги, платил налоги в Украине, то со 2 января 2017 года на той территории были запрещены к принятию все договора, и право наследования, договора дарения, купли-продажи, – они были запрещены. С 2017 года на той территории стали проводить так называемые перерегистрации на местный, "днровский" правовой статус», – отметила Маленкова.

Он пояснила, что до 1 мая действовала опеределенная схема: «Для того, чтобы человеку продать на той территории, он каким-то полулегальным образом делал доверенность в Украине, передавал ее туда на кого-то из своих родственников либо на местного риэлтора, передавал туда комплекты оригинальных документов и через БТИ изготавливался технический паспорт, уже с "днровским" лейблом, и далее регистрировался в местной "регистрационной палате". Правоустанавливающими являлись два комплекта документов: первый – это наш правоустанавливающий украинский комплект (технический паспорт и наш правоустанавливающий документ), и уже перерегистрированные документы».

Риэлтор добавила, что еще был нюанс, что если право собственности по договору наступило после 11 мая 2014 года, то до 2017 года еще можно было сделать так называемую «легализацию».

«На сегодняшний момент практически все сделки приостановлены, только если люди находятся там, на той территории. Правового статуса у этих документов, разумеется, нет», – подчеркнула Маленкова.

Она считает, что нельзя обвинять украинцев в том, что они вынуждены продавать недвижимость «по тем законам», потому что другого варианта у них не осталось.

«Мы бы с удовольствием проводили сделки по украинским законам, но там их не принимают, и поэтому покупатели, которые покупают на той территории, они покупают по тем "законам", другого варианта у них нет. Продать по украинскому законодательству, и по тому "законодательству" тоже невозможно по той причине, что кто-то из нотариусов в любом случае заберет правоустанавливающие документы украинские, которые для той территории тоже являются правоустанавливающими», – говорит Маленкова.

Что касается цен, эксперт отмечает, что меньше всего падали цены на квартиры в районах, которые не подверглись обстрелам, например, это Ворошиловский, Калининский, отчасти Киевский (до «Донецк-Сити») и Ленинский (чуть ближе от цирка) районы Донецка.

«Здесь более-менее, но в 3 раза упали цены по сравнению с довоенными. От "Донецк-Сити" дальше Киевский район вообще был непродаваемый, чуть ли не до последнего времени. Район, который раньше считался престижным, стал непродаваемым, цены упали в 10 раз», – констатирует риэлтор.

Также она добавила, что коммерческая недвижимость практически не продается.

«Коммерческая торговая недвижимость там, где цены доходили до 5 тыс. долл. за кв.м, упала в 10 раз. Сегодня офисы в очень дорогих бизнес-центрах практически не продаются. Недавно был продан офис в очень дорогом бизнес-центре напротив "Донбасс Арены", который был куплен без ремонта за 2700 долл., был сделан ремонт за 1000 долл., то есть обошелся в 3700 долл., – был продан за 300 долл за кв.м. Не продаются ни складские, ни производственные помещения», – заключила Елена Маленкова.

По ее мнению, учитывая десятки тысяч совершенных транзакций по недвижимости за все время конфликта, должна быть амнистия по таким договорам, «поскольку у людей не было другого выхода, как продавать или покупать по тем законам».