Донетчина: В мае больше всего подорожали яйца и фрукты

В мае цены на потребительском рынке Донетчины по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, против декабря 2019 года – повысились на 1,4%. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Если сравнивать май 2020 года с маем предыдущего года, то уровень инфляции составил 2,8%.

В течение мая-2020 зафиксировано повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем:

на яйца – на 18,6% (с начала года -11,3%);

фрукты – на 11,2% (с начала года +32,1%);

рис – на 5,1% (с начала года +9,0%);

макаронные изделия – на 1,6% (с начала года +4,8%);

гречневые крупы – на 1,5% (с начала года +48,2%);

хлеб – на 1,3% (с начала года +3,5%);

масло – на 0,6%;

молоко – на 0,5%.

При этом снизились по сравнению с апрелем цены на мясо птицы – на 8,8%, подсолнечное масло – на 4,0%, сахар – на 2,2%, свинину – на 0,8%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 1,9%, против декабря 2019 года – на 6,5%.

Природный газ подешевел за месяц на 16,0%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 34,6%.

Оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление. Вместе с тем водоснабжение подорожало в мае на 5,7%, канализация – на 12,9%.