За время конфликта на Донбассе погибли 147 детей

Длительная агрессия на востоке Украины, усиление обстрелов, в том числе частных домов и школ, плотное минирование территорий привели к сотням детских смертей, а также тысячам случаев, когда дети нуждались в лечении. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на открытых дебатах Совбеза ООН в отношении детей и вооруженных конфликтов, передает «Укринформ».

«По крайней мере 147 детей погибли во время российской вооруженной агрессии против Украины, которая была начата в феврале 2014 года и продолжается до сих пор, тысячи детей нуждаются в помощи с проблемами физического и психического здоровья», – подчеркнул Кислица.

Он отметил, что Украина считается одной из стран, наиболее страдающих от мин и остатков взрывных устройств. «Это одна из главных причин детских жертв во время конфликта, которая оставляет много детей с инвалидностью на всю жизнь», – сказал украинский дипломат.

Другой причиной, которая отражается на детях Донбасса, постпред назвал усиление обстрелов. В условиях карантина и ограниченного передвижения это приводит к увеличению количества жертв, разрушению школ и более невыносимым условиям жизни для 430 тыс. детей.

По его словам, с начала 2020 года были зарегистрированы 9 обстрелов школ, 5 из них – в апреле. В целом же, в результате боевых действий разрушены или уничтожены 750 учебных заведений.