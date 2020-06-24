«Артемсоль»: Сотрудники заявляют о массовых сокращениях, руководство – опровергает

На государственном предприятии «Артемсоль» (г. Соледар, Донецкая обл.) под предлогом отпусков за свой счет увольняют сотрудников. Об этом «Радио Свобода» сообщили сами служащие.

Еще весной монополиста по добыче соли, который регулярно наполняет бюджет и не является дотационным, хотели продать в частные руки. А теперь на предприятии якобы проводят массовые сокращения. По словам машиниста Владимира, на одном только его горном участке, где работает около 130 человек, под давлением руководства ушло уже 10 сотрудников.

Владимир пришел на предприятие еще до совершеннолетия. В 1974-м он был здесь учеником слесаря, а теперь, в свои 63 года, занимает должность машиниста горного комбайна. В прошлом году с учетом всех бонусов он заработал около 370 тыс. грн – порядка 30 833 грн в месяц. Сейчас же, по словам Владимира, его зарплата составляет около 15 тыс. грн. «Это потому что перестали выплачивать надбавки. В месяц мы должны работать 25 дней по 6 часов. Очень часто люди перерабатывают, но сверхурочных почему-то нет. Да, и графики вовсе не соблюдаются: могу быть дома, раз, позвонили – срочно выходите», – расказывает сотрудник «Артемсоли».

Весной, как рассказывает машинист, его пригласило на разговор руководство. Предложили уйти в отпуск за свой счет, а также настоятельно попросили подумать над увольнением, мол, человек вы уже не молодой, пора и на заслуженный отдых.

«Я отказался, и сказал, что ничего подписывать не буду. Если меня хотят уволить "по статье", то пусть пробуют начать соответствующую процедуру. На "Артемсоли" работаю уже 46 лет, и мне не стыдно ни за один день здесь. Не собираюсь уходить просто потому, что кому-то так захотелось», – говорит Владимир.

По словам Владимира, чтобы найти аргументацию для увольнения «по статье», руководство якобы ужесточило требования для показателей здоровья, а также более пристально стало следить за проколами и недоработками, мол, даже самое небольшое нарушение может стать причиной увольнения.

«На моем горном участке работает 130 человек. В последнее время уволились 10. Все – под давлением и в связи с новыми условиями. Вот, к примеру, медпункт. Каждый раз, когда я спускаюсь в шахту, прохожу короткое медобследование: если у меня верхнее давление не больше 160 – пускают… Буду бороться, потому что всегда выступаю за справедливость, и, в отличие от других сотрудников, у которых маленькие дети и семьи, мне, как говорится, нечего терять», – продолжает машинист.

В пресс-службе «Артемсоли», тем временем, удивлены заявлениями служащих. В ответ на информационный запрос на предприятии сообщили, что сотрудников никто не сокращает, массовых увольнений нет, а в медпункте ввели не ужесточения, а дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса: масочный режим, температурный скрининг, обработка рук дезинфектором и т.д.

«С мая по июнь, по соглашению сторон, на пенсию вышли семеро сотрудников. По решению руководства, за этот период не был уволен ни один сотрудник. На сегодня предприятие не сокращает свой штат. ГП "Артемсоль" не имеет долгов перед государством. За 5 месяцев 2020 года бюджетам всех уровней и фондов предприятие перечислило 217 млн грн налогов и сборов. Соляники своевременно получают заработную плату. Выполняются все социальные гарантии. В мае сотрудники ГП "Артемсоль" получили дополнительные выплаты», – прокомментировали на предприятии.