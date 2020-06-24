Из-за коронавируса органы Пенсионного фонда изменили режим работы и приема граждан

Чтобы содействовать предотвращению заболеваемости коронавирусом, органы Пенсионного фонда Украины изменили режим работы и приема граждан. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №500 изменен график приема граждан в органах ПФУ: теперь он будет начинаться с 10:00 и заканчиваться в 19:00.

«На процесс приема граждан это не повлияет, мы к этому готовы. Но есть у нас такие категории пенсионеров, особенно из сельской местности, что им тяжело добираться из-за транспортных проблем. Там, где можно, будем использовать дистанционные возможности или делать более гибкий подход, если человек нуждается в приеме. Поэтому сейчас наши руководители управлений активно сотрудничают с органами местной власти, территориальных громад, чтобы сделать удобным оказанием услуг по пенсионному обеспечению и дойти до каждого человека, который в этом нуждается», – сказала Наталья Рад.

Она подчеркнула, что сегодня благодаря разнообразным техническим возможностям (веб-порталу, мобильному приложению, горячей телефонной линии), управления могут оказывать 100% услуг Пенсионного фонда дистанционно.

Отметим, что в Луганской облгосадминистрации также сообщили, что органы ПФУ в регионе переходят на аналогичный график с учетом карантинных ограничений.