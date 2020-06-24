В Донецке работает магазин известной мебельной компании из Чехии (Фото)

В Донецке работает магазин известной чешской фирмы. В нем дают интервью чехи, воюющие на стороне «ДНР», а в самой Чехии не скрывают работу своей торговой точки в Донецке, передает «Радио Свобода».

Магазин расположен в центре города, на улице Артема. На витрине – флаг «ДНР», рядом – надпись «мебель из Чехии».

«Спальни, гостиные, кухни, ванные комнаты – все, что угодно. Удобно зайти на сайт фабрики, только с компьютера, так как с телефона – не очень. Русский язык можно включить», – рассказывает продавец-консультант.

Hanak – известный бренд не только в Чехии. Магазины компании есть в Англии, США, Венгрии, России. На сайте компании можно найти и донецкий магазин. Первым на это обратил внимание чешский аналитик Роман Маца. Он увидел логотип бренда за спиной у представителя НВФ «ДНР» в видеосюжете.

«Из Чехии бойцы наши, мощные ребята. Позывной "Кавказ" – вот, ногу потерял у нас здесь. Боец отличный. Позывной "Бегемот" – потому что немного похож», – комментирует голос за кадром.

В сюжете речь шла о Павле Ботка и Иржи Урбанек, которые на неподконтрольном Донбассе с 2015 года. Прошлым летом Ботка подорвался на мине и потерял ногу. Если верить последнему интервью, сейчас они не воюют.

«Я начал искать, каким образом они связаны с этим магазином. Я обратился к фирме Hanak – их ответы были довольно немногословны. В конце концов, они подтвердили, что речь идет действительно о чешской мебели и они работают на базе торгового представительства, и они в контакте с владельцем магазина. Но имя владельца магазина мне так и не сообщили, так же, как и информацию о том, как работает доставка товара в Донецк», – рассказал аналитик Института политики и общества в Чехии Роман Маца.

Владельцем магазина оказался уроженец России Валерий Воробьев. Он давно живет в Донецке.

«Когда я говорил с Иржи Урбанек, он сказал, что Воробьев – его хороший друг и у него есть ключи от магазина. Но о том, чем он занимается сейчас или планирует заниматься в ближайшее время, Урбанек не сказал», – добавил Маца.

Директор по продажам компании Hanak Томаш Маха отказался комментировать что-либо на камеру о донецком магазине. «Нет-нет, мы об этом говорили с директором компании. Мы никогда в подобном не участвовали и не хотим. У нас нет проблем устроить встречу, можем ответить на любые вопросы. Но мы не хотим, чтобы наш разговор каким-либо образом записывался», – сказал он в телефонном разговоре.

Магазин в Донецке. / Фото: radiosvoboda.org

«Для чешской фирмы Hanak – это, конечно, неприятная ситуация. Все это может значительно испортить их имидж, поскольку здесь может идти речь о контрабанде. Сам Валерий Воробьев говорил, что за мебелью ездит в Россию, откуда перевозит ее через неконтролируемой украинской властью участок российско-украинской границы. Поэтому можно с уверенностью сказать о контрабанде», – говорит Маца.

«В этой ситуации нужно разобраться, прежде чем делать выводы, поскольку очень многое будет зависеть от деталей. На первый взгляд, очевидно, что нарушение было. Речь идет о том, до какой степени и кто именно это законодательство нарушал, поэтому мы и направили запросы и этой компании, а также в соответствующие чешские правительственные и другие предпринимательские структуры. Для того, чтобы получить полную картину. И на основе этой информации уже выносить соответствующие предложения к соответствующим украинским органам», – отметил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

После огласки в чешских СМИ магазин в Донецке остается в официальном списке на сайте компании. И продолжает работать на улице Артема. Что касается «Кавказа» и «Бегемота» – на родине, в Чехии, им грозят тюремные сроки. Они заявляют, что приняли ислам и остаются в Донецке.