Провокация и нарушение международного права: В МИД Украины отреагировали на «военные парады» в Крыму и «Л-ДНР»

Проведение 24 июня без согласования с украинской стороной на временно неподконтрольных украинской власти территориях в АР Крым, Севастополе, в Донецкой и Луганской областях «парадов» по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом является провокацией и нарушением украинского и международного законодательства. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что расценивают это как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины», – говорится в заявлении.

«Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей», – заявили в МИД.

Украина требует от Российской Федерации «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников».

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 июня, во временно неподконтрольных украинской власти Донецке и Луганске провели парад Победы, который был перенесен из-за карантина.